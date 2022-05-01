Министр финансов РФ объявил благодарность начальнику Главного контрольного управления Челябинской области

Благодарственное письмо Дмитрию Агееву вручил Алексей Текслер

Министр финансов РФ Антон Силуанов подписал приказ об объявлении благодарности начальнику Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрию Агееву. Благодарственное письмо начальнику ведомства вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«За образцовое выполнение служебных обязанностей и значительный вклад в совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, способствующего социально-экономическому развитию Челябинской области»,— говорится в тексте приказа и письма.

Дмитрий Агеев был назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области в июне 2016 года. До этого он два года проработал в должности заместителя начальника.

В апреле прошлого года Дмитрий Агеев в интервью нашему корреспонденту рассказал о выявлении ведомством незаконного расходования бюджетных средств и проверках госконтрактов.