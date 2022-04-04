Министр экологии Челябинской области объяснил причину осадков с пылью влиянием Среднеземноморского циклона

Сергей Лихачев рассказал, как избавиться от следов грязного дождя

В Челябинске некоторые горожане заметили, как после дождя, прошедшего в минувшие выходные, на одежде остались грязные следы. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заверил, что осадки прошли безвредные, а следы — результат смешения городской пыли с каплями дождя. Руководитель ведомства отметил, что причиной дождя стало влияние Среднеземноморского циклона с рядом фронтальных систем. Сергей Лихачев также пояснил, что нужно сделать, чтобы избавиться от следов на одежде.

В выходные над городом прошел дождь, и челябинцы обратили внимание на грязные следы на одежде после осадков.

«Подобные следы на одежде — результат смешения городской пыли от дорог и иных источников, скопившейся в воздухе в виду отсутствия ветра в последние дни, с дождевыми каплями. При этом разнос пыли и мелкодисперсной влаги составляет 200 метров от дороги. Прошедший дождь абсолютно безвреден, однако имеет крайне неприятный эстетический эффект: верхняя одежда становится грязной — чтобы вернуть первоначальный вид, достаточно просто постирать ее», — пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В министерстве уточнили, что область оказалась под влиянием Среднеземноморского циклона с рядом фронтальных систем. В регионе наблюдалась слоистая облачность, морось и адвективные туманы.