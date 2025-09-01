Министерство юстиции РФ внесло журналиста Евгения Кротенко* в список иноагентов

Фигурант проживает за пределами РФ

29 августа Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов, добавив шестерых новых фигурантов. Среди них — Евгений Кротенко, уроженец города Троицка. Также в соответствии с информацией, опубликованной на сайте ведомства, среди новых иноагентов оказались активисты, журналисты и блогеры.

В список попал журналист Евгений Кротенко*, учредитель и редактор СМИ «Русская Пресса.рф», а также редактор телеграм-канала «Русская Пресса», в его ресурсе и сообщество «ВКонтакте» «Троицк в курсе». Его признали иноагентом за взаимодействие с иностранными государствами, распространение недостоверной информации о РФ и дискредитацию ВС РФ.

По информации Минюста, фигурант в настоящее время проживает за пределами Российской Федерации. Теперь Кротенко должен сообщать о наличии статуса при осуществлении видов деятельности, маркировать производимые и распространяемые материалы, предоставлять в территориальный орган Минюста отчет о своей деятельности, объемах денежных средств и иного имущества, заявленных и осуществляемых программах, размещать в сети Интернет отчет о своей деятельности. Иноагенту отказано в участии в госзакупках, во вступлении в должности в органах публичной власти, членстве в избирательных комиссиях, осуществлении просветительской и (или) педагогической деятельности в государственных и муниципальных образовательных организациях и так далее. За нарушение закона иноагентам грозит уголовная и административная ответственность.

* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.