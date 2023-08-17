Министерство социальных отношений Челябинской области подготовило памятку о льготах на ЖКХ

Специалисты упорядочили возможности получить субсидии

Сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области объединили в одну памятку все категории граждан, которым положена субсидия на оплату коммунальных услуг.



Оснований для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг несколько. В частности, субсидия дается семьям, в которых расходы на ЖКХ превышают 22 % общего дохода, одиноко проживающим пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров, многодетным семьям и одиноким мамам с низким уровнем дохода.

Компенсацию на капитальный ремонт могут получить одинокие пожилые люди старше 80 лет. Кроме того, существует порядок получения арендной субсидии. На сайте министерства социальных отношений появился специальный документ, в котором изложены все основания для компенсации расходов на оплату ЖКХ и размер этой компенсации. Сотрудники министерства напоминают, что подать заявление на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ можно на портале госуслуг, а также в управлениях социальной защиты по месту жительства и в многофункциональных центрах.