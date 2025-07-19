Министерство молодежи приняло на стажировку участников проекта «Герои Южного Урала»

Опыт бойцов СВО внесет существенный вклад в развитие молодежной политики, уверен Юрий Болдырев

Участники региональный программы «Герои Южного Урала» пройдут стажировку в министерстве молодежи Челябинской области. Глава ведомства Юрий Болдырев встретился с «подопечными» и обсудил с ними план стажировки, а также предстоящие задачи, сообщили в пресс-службе Минмолодежи.

Бойцы будут изучать нормативную базу, помогать в организации мероприятий и вносить предложения по реализации молодежной политики в регионе. Юрий Болдырев уверен: их опыт и лидерские качества внесут существенный клад в развитие молодежной политики региона.

Одна из участниц программы Марина Ильина, которая выполняла обязанности санинструктора в зоне СВО, уже определила для себя направление, в котором она хочет развиваться — это вопросы патриотического воспитания.

«Эта работа близка мне давно: считаю важным, чтобы молодые люди знали историю своей страны, гордились ей и передавали любовь к Родине следующим поколениям»,— поделилась Марина Ильина.

Ранее на стажировку двух бойцов СВО — участников программы «Герои Южного Урала» взял Минспорт.