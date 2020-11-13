Все субъекты электроэнергетики Челябинской области готовы к отопительному сезону

Минэнерго РФ проверило их готовность.

В Челябинской области провели проверку субъектов электроэнергетики. Данные о готовности компаний к отопительному сезону проверяли представители Министерства энергетики России.

«По оценке Минэнерго России, все субъекты электроэнергетики Челябинской области готовы к отопительному периоду, получили паспорта готовности ОАО „МРСК Урала“, АО „Интер РАО — Электрогенерация“, ПАО „Фортум“, ПАО „ОГК-2“, АО „Горэлектросеть“ (Магнитогорск), ПАО „ММК“, АО „ЭСК ЧТПЗ“ и другие. Паспорта размещены на официальной сайте Минэнерго России, а также направлены организациям», — прокомментировали ситуацию в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Все субъекты электроэнергетики прошли проверку и провели плановые работы, а также сформировали запасы топлива для бесперебойного электроснабжения жилья южноуральцев.