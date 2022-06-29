Минэкологии опровергло информацию о сливе фекалий в Еманжелинском районе

О загрязнении сельхозземель отходами животноводства сообщили в соцсетях местные жители

Министерство экологии Челябинской области проверило появившуюся в соцсетях информацию о загрязнении озера Большой Сарыкуль отходами агрофирмы «Ариант». По результатам обследования информация о загрязнении не подтвердилась, сообщили в Минэкологии.

«Сотрудники экологического регионального надзора взяли пробы воды из озера Большой Сарыкуль, никаких фекальных труб с „Арианта“ до водной поверхности на момент проверки не обнаружено. Результаты анализа воды будут представлены позже»,— пообещало министерство.

В Минэкологии отметили, что компания «Ариант» вносит органику на земли сельхозназначения в качестве удобрения.

«По информации агрофирмы „Ариант“, в результате ливневых осадков, которые длились в течение нескольких дней, предположительно, произошел смыв части внесенной органики в низину, после чего она могла попасть в водную акваторию»,— добавили там.

Напомним, что ранее «Ариант» комментировал информацию о сливе отходов для сайта «Business FM Челябинск».