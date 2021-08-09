Минэкологии рекомендовало южноуральцам не открывать окна на ночь

Во вторник в Челябинской области сохранится дым от лесных пожаров в Якутии

В Челябинскую область дошел дым от лесных пожаров в Якутии. В понедельник южноуральцы заметили дымку и запах гари в воздухе. Министерство экологии региона предупредило о сохранении явления, в ведомстве дали рекомендации южноуральцам на предстоящие сутки.

«Завтра, 10 августа, на территории Челябинска и всей области сохранятся климатические условия: сила и северное направление ветра, влажность, температура, атмосферное давление, — наблюдаемые сегодня, что, в свою очередь, может привести к повторению образования утреннего тумана и заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территории региона», — предупредили в министерстве экологии.

По данным ведомства, повышение концентраций взвешенных частиц и оксида углерода вероятно во второй половине дня вторника. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, предприятия должны будут снизить выбросы в атмосферный воздух, а власти — усилить полив улиц. Кроме того, людям лучше всего отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

Вообще, южноуральцам рекомендуется не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.