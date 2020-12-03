Минэкологии региона не нашло в воздухе над Челябинском превышения фторида водорода

С жалобами в ведомство обратились местные жители.

В Челябинске местные жители обратились в региональное министерство экологии с просьбой объяснить результаты замеров экологической общественной организации «АнтиСМОГ». По итогам их проверки были опубликованы данные о том, что в воздухе в десятки раз превышено содержание фторида водорода.

В министерстве экологии Челябинской области подчеркнули, что это вещество обладает резким запахом и является крайне ядовитым. Увеличение его концентрации в воздухе должно было бы привести к массовым жалобам горожан на самочувствие.

«Высокие концентрации гидрофторида за весь период наблюдений качества атмосферного воздуха лабораторией не фиксировались ни разу. Достоверность полученной величины содержания фторида водорода вызывает некоторые сомнения, так как полученная величина превышает величину установленной ПДК для атмосферного воздуха в 45 раз. При проведении замеров должны быть соблюдены условия к температурным требованиям в использовании оборудования. Помимо этого, с целью получения достоверных данных и исключения ошибок специалисты проводят не одно, а несколько замеров на одной точке», — прокомментировал ситуацию руководитель ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин.

Кроме того, превышение содержания фтористого водорода должны были зафиксировать установленные посты государственной сети мониторинга, однако таких данных они не показывали. Все факты превышения проверяются передвижной сертифицированной лабораторией, а результаты публикуются на сайте регионального Минэкологии.