Минэкологии предупредило о заморе рыбы на водоемах Челябинской области

Водные обитатели гибнут от недостатка кислорода

Министерство экологии Челябинской области предупредило жителей региона о возможном заморе рыбы в озерах и водохранилищах после освобождения их ото льда. Эксперты подчеркивают, что замор — естественный процесс, который происходит ежегодно.

По словам декана факультета экологии ЧелГУ Альфиры Сибиркиной, после таяния льда рыба поднимается к поверхности водоема, где из-за разницы в температуре воды концентрация кислорода в это время ниже, чем на глубине.

«Растворимость кислорода в холодной воде намного выше, а прогрев верхних слоев под лучами солнца приводит к падению уровня кислорода и замору рыбы», — пояснила эколог.

Специалисты регионального отдела Рыбнадзора, в свою очередь, добавляют, что весеннему замору обычно подвержена рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода. В целом же водная фауна вполне благополучно переносит эти условия.