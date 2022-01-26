Минэкологии опровергло повторный слив канализации в Шершневское водохранилище

Специалисты ведомства выезжали на место по жалобам жителей

Жители Челябинской области вновь пожаловались на слив стоков на месте, где произошла авария в минувшие выходные. По словам южноуральцев, в ночь на 26 января рядом с поселком Западный-2 опять разливались фекалии. В министерстве экологии региона информацию проверили и опровергли.

«Сегодня специалисты регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области выехали на место событий, чтобы проверить информацию, поступившую от жителей. Факт излива не подтвердился, на данный момент ведутся ремонтные работы», — заявили в пресс-службе Минэкологии региона.

Напомним, министерство экологии Челябинской области возбудило административные дела в отношении «ЮжУралВодоканала» по факту загрязнения отходами почвы вблизи Шершневского водохранилища.