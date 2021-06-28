Минэкологии области проверяет презентацию туристических маршрутов в Катав-Ивановском районе

Автомобиль администрации заметили на закрытой территории заказника

Министерство экологии и госучреждение «Особо охраняемые территории» проведет проверку информации о посещении чиновниками Катав-Ивановского района особо охраняемой природной территории — «Серпиевский заказник». Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков в понедельник, 28 июня. В администрации района рассказали, какие туристические маршруты показывали потенциальным инвесторам.

В средствах массовой информации появилось видео, как автомобиль с номерами Катав-Ивановской районной администрации едет по территории заказника. А в Сети стали обсуждать пикник в зоне особо охраняемой территории «Серпиевский заказник», который якобы организовали чиновники районной администрации и другие высокопоставленные гости.

«Министерством экологии и руководителями ОГУ ООПТ уже организована проверка, которая установит, имели ли место данные нарушения, а также установит причастность местных сотрудников в сокрытии нарушений. Проверка будет честной и объективной. В случае подтверждения информации о нарушениях все виновники, невзирая на должности и звания, должны быть привлечены к административной ответственности. На данный момент по предоставленным из СМИ видеоматериалам видно, что машина с номерами, закрепленными за администрацией Катав-Ивановского района, действительно находилась на территории заказника и двигалась со стороны Игнатьевской пещеры», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, режим охраны памятника природы запрещает проезд автотранспорта, разведение костров на территории заказника. В администрации района прокомментировали информацию.

«В минувшее воскресенье глава района Николай Шиманович действительно встречал сообщество „Южуралтрэвел“ и его директора Вячеслава Пестрякова. Вместе они объехали сам город, достопримечательности района: городскую дамбу, окрестности сел Бедярыш и Тюлюк. В Серпиевке они были в Колокольной пещере. Проход туда разрешен. Ни о каком пикнике на территории заказника и речи быть не может. Мы постоянно принимаем гостей, ищем инвесторов и туристические компании, которые готовы организовывать у нас туры. Маршруты все давно организованы, никаких новых мы не открываем. Это стандартная работа по развитию туризма в нашей местности», — прокомментировала пресс-служба администрации Катав-Ивановского района.

Игнатьевская пещера находится недалеко от села Серпиевка. Это объект природного, исторического и культурного наследия Федерального значения. Здесь найдены наскальные рисунки эпохи палеолита, кости и зубы диких животных, фрагменты глиняной посуды.