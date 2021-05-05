Минэкологии Челябинской области призывает отказаться от гелиевых шаров на праздниках

Улетевшие украшения наносят природе большой ущерб

Министерство экологии Челябинской области призывает отказаться от запуска гелиевых шаров, светящихся шариков и небесных фонариков на мероприятиях. После того как праздничную атрибутику запускают в небо, она разлетается по территории региона, где попадает в водоемы и на землю. От частей шаров и фонариков могут погибнуть рыбы, птицы и животные.

«Запущенные в небо шары через десятки километров потом оказываются на территории парков, лесов, особо охраняемых природных территорий и могут стать причиной гибели животных и растений. Запуск китайских фонариков может привести к пожарам в лесах и населенных пунктах. Региональное Министерство экологии поддерживает призывы экологов отказаться от массового запуска шаров, ставшего в последнее время традиционным, и предлагает рассмотреть более экологичные альтернативы. Например высадка деревьев и цветов, изготовление и развешивание кормушек», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Отметим, что запуск шаров и фонариков уже запрещен в ряде стран. Кроме того, Башкортостан, Северная Осетия, Сочи, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Самара также поддержали эту инициативу.