Минэкологии: челябинские города необоснованно попали в список самых грязных

В ведомстве опубликовали ответ авторов экологического антирейтинга на официальный запрос

«Российская газета» удалила материал «Названы самые грязные и самые чистые города России» с официального сайта. Напомним, на этой неделе издание опубликовало антирейтинг, в котором в числе первых указало Челябинск и Магнитогорск. Авторы не смогли подтвердить обоснованность данных по южноуральским городам, сообщает региональное министерство экологии.

На сайте газеты найти материал можно лишь по прямой ссылке, а не через навигацию сайта. Ранее в правительстве области усомнились в объективности опубликованных данных. Челябинск и Магнитогорск участвуют в федеральном проекте «Экология» и по параметрам проекта ни разу не попадали в лидеры самых грязных городов.

Минэко отправили запрос авторам рейтинга. Статья опубликована по данным Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд». На запрос ведомства директор фонда Ольга Лакустова сообщила, что фонд разработал методику рейтинга по оценке экологического благополучия регионов.

«В первую очередь она базируется на данных из открытых официальных источников, таких как „Отчет о состоянии и охране окружающей среды Российской Федерации“, ежегодно публикуемый Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, отчеты о состоянии окружающей среды, публикуемые органами исполнительной власти субъектов Федерации, результатами опросов общественных мнений, экспертными заключениями профильных специалистов о состоянии региона, данные статистической отчетности и другими источниками. Рейтинг многофакторный, он помогает нам расставлять приоритеты при выборе мест и направлений работ, куда нам стоит прилагать усилия для привлечения благотворительных и грантовых средств для решения острых проблем», – написала она.





«Эти предложения будут озвучены на заседании Общественного совета и послужат выработке конструктивных решений»,

– сообщила она.

Ольга Лакустова также отметила, что планирует выступить на очередном заседании Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она анонсировала тему своего доклада, – использование многофакторных рейтингов при оценке благополучия в регионах России. Директор фонда сообщила, что будет благодарна за предложения и комментарии челябинского министерства экологии.Однако автор ответа не представила документы с цифрами, графиками, диаграммами, фактами и прочей подтверждающей информацией. Из чего сформирован рейтинг — непонятно.

«Если бы „Наш Фонд“ представил объективные основания, которые использовались ими в работе при составлении рейтинга, то мы могли бы также посмотреть, какие именно проблемные моменты выявлены непосредственно в нашем регионе. К сожалению, такой информации там нет. Первоисточники нам ничего не предоставили», — прокомментировал ситуацию директор ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин.

Напомним, в Челябинске и Магнитогорске за последние годы успешно реализуются несколько экопроектов. Так, рекультивацию старой челябинской свалки, на которой в этом году зацветут многолетники, похвалил президент Владимир Путин. В Магнитогорске же в этом году ввели в эксплуатацию современный мусороперерабатывающий комплекс. Рекультивация старого полигона, который действовал с 1950-х годов, начнется в 2023 году.