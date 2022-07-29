«Российская газета» удалила материал «Названы самые грязные и самые чистые города России» с официального сайта. Напомним, на этой неделе издание опубликовало антирейтинг, в котором в числе первых указало Челябинск и Магнитогорск. Авторы не смогли подтвердить обоснованность данных по южноуральским городам, сообщает региональное министерство экологии.
На сайте газеты найти материал можно лишь по прямой ссылке, а не через навигацию сайта. Ранее в правительстве области усомнились в объективности опубликованных данных. Челябинск и Магнитогорск участвуют в федеральном проекте «Экология» и по параметрам проекта ни разу не попадали в лидеры самых грязных городов.
Минэко отправили запрос авторам рейтинга. Статья опубликована по данным Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд». На запрос ведомства директор фонда Ольга Лакустова сообщила, что фонд разработал методику рейтинга по оценке экологического благополучия регионов.
«Эти предложения будут озвучены на заседании Общественного совета и послужат выработке конструктивных решений»,
– сообщила она.
Однако автор ответа не представила документы с цифрами, графиками, диаграммами, фактами и прочей подтверждающей информацией. Из чего сформирован рейтинг — непонятно.
«Если бы „Наш Фонд“ представил объективные основания, которые использовались ими в работе при составлении рейтинга, то мы могли бы также посмотреть, какие именно проблемные моменты выявлены непосредственно в нашем регионе. К сожалению, такой информации там нет. Первоисточники нам ничего не предоставили», — прокомментировал ситуацию директор ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин.
Напомним, в Челябинске и Магнитогорске за последние годы успешно реализуются несколько экопроектов. Так, рекультивацию старой челябинской свалки, на которой в этом году зацветут многолетники, похвалил президент Владимир Путин. В Магнитогорске же в этом году ввели в эксплуатацию современный мусороперерабатывающий комплекс. Рекультивация старого полигона, который действовал с 1950-х годов, начнется в 2023 году.