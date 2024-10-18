Минэко продолжает следить за качеством воздуха в Челябинске в период НМУ

В городе установилась безветренная погода

Волну холода на Южном Урале сменила теплая и безветренная погода. Такие условия считаются неблагоприятными для промышленных предприятий и могут привести к образованию смога, в связи с чем все заводы и фабрики должны снизить объемы выбросов. За качеством атмосферного воздуха в эти дни круглосуточно продолжает следить Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Продолжается круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха на стационарных постах и передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», — замечают в Минэко.

Вместе с тем жители региона могут оставить сигналы о качестве воздуха в интернет-приемной Минэко или по телефону +7-906-890-96-70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно передать дежурному Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Задать вопросы по состоянию атмосферного воздуха можно через платформу обратной связи на портале Госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также баннер на главной странице официального сайта Министерства экологии Челябинской области.

Между тем в ночь на субботу и днем 19 октября синоптики обещают на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, а отдельных районах — туманы. Ночью температура опустится до −1... −6, а в горах и низинах до −11 градусов. Днем потеплеет до +8... +13.