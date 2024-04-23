Миндортранс рассказал о планах на предстоящий сезон в Челябинске и Магнитогорске

180 км трасс отремонтируют по нацпроекту

В Челябинской области в этом году на ремонт 800 километров дорог направят 25 миллиардов рублей. Об этом сказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев на выставке-форуме «Дорожный сезон: Опыт. Развитие. Инновации», сообщили в пресс-службе Миндора области.



«Свыше 12 миллиардов рублей из дорожного фонда получат муниципалитеты, отремонтируют порядка 390 километров местных дорог, в том числе в крупнейших агломерациях — Челябинской и Магнитогорской. По национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ в регионе приведут в порядок почти 180 километров трасс», — уточнил министр.

На форуме обсудили успешный опыт взаимодействия дорожных служб и общественников при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Региональный Миндор 10 лет назад создал Общественный совет. В него входят ветераны дорожной и транспортной отраслей, представители Народного фронта, Общественной палаты Челябинской области, а также люди различных профессий с активной гражданской позицией.

Члены совета обсуждают актуальные вопросы и контрольно-надзорную деятельность ведомства, а также вместе со специалистами отслеживают дорожные работы.

«Все эти шаги помогают сделать непростую работу дорожников ближе и понятнее для жителей, позволяют доступно и в популярной манере рассказывать о сложной дорожной сфере, интересно и наглядно информировать об объектах нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, о планах и итогах его реализации в нашем регионе», — сказали в пресс-службе.