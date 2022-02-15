Миллионы рублей ущерба и сотни пострадавших: сотрудники МЧС о дне падения Челябинского метеорита

Спустя 9 лет после произошедшего спасатели поделились воспоминаниями о 15 февраля 2013 года

Сегодня, 15 февраля, отмечается девятилетие со дня падения Челябинского метеорита. От ударной волны пострадали 11 территорий региона: Челябинск, Копейск, Южноуральск, Троицк, Еманжелинск, Еткуль, а также Увельский, Красноармейский, Сосновский и Троицкий районы. О причинах произошедшего и нанесенном ущербе рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Разрушительная сила ударной волны была высокой: повреждения получили 7420 объектов, среди которых жилые дома, социальные учреждения, школы и детсады. Материальный ущерб от ЧС составил сотни миллионов рублей. В тот день за медицинской помощью обратились 1613 человек, из них 324 ребенка.

Ликвидировали последствия падения небесного тела около 20 тысяч человек. В их состав вошли также добровольцы и волонтеры. На помощь пришли люди из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Кто-то помогал имуществом — в Челябинскую область доставили стекло, полиэтиленовую пленку, поликарбонат, а также инструменты.

«В короткие сроки силами областной подсистемы РСЧС были проведены аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы. Так, подразделениями МЧС России остеклено 25 752 квадратных метра окон, демонтировано 4103 оконных проема, разгружено 266 тонн стекла. Комплексом „Стрела-П“ проведена инструментальная оценка технического состояния 44 зданий. Приоритетным направлением работ определили оказание необходимой помощи гражданам в восстановлении остекления окон и сохранения теплового контура в зданиях», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Работали психологи, телефоны горячей линии, на которые поступило почти две тысячи обращений. Восстановиться после падения метеорита региону удалось в максимально короткие сроки.

Напомним, 15 февраля — очередная годовщина падения фрагментов астероида на Челябинскую область. Это событие прославило наш регион на весь земной шар. Мы собрали девять историй челябинцев, которые, как и многие, вряд ли забудут этот удивительный день.