Миллион рублей выплатило предприятие жительнице Челябинской области за гибель ребёнка

Добиваться компенсации морального вреда женщине пришлось через суд.

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В Троицке Челябинской области местная жительница через суд добилась компенсации морального вреда от муниципального предприятия за гибель своего ребёнка. Что произошло и кто стал виновником трагедии, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В апреле 2018 года ребёнок, гуляя по улице имени М.М. Расковой, обнаружил оборванный провод, свисающий до самой земли. Недолго думая, малыш взял его в руку и мгновенно скончался на месте от удара техническим электричеством.

В ходе судебных разбирательств стало известно, что находящийся в аварийном состоянии и свисающий со столба линии связи провод принадлежит компании МУП «Электротепловые сети». Мать скончавшегося ребёнка через суд потребовала от её директора моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

«В августе 2019 года приговором Троицкого городского суда директор предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ „халатность, повлекшая смерть человека“. Прокуратура Троицка поддержала исковые требования местной жительницы о взыскании денежной компенсации морального вреда и расходов на погребение с компании»,— сообщили в прокуратуре.

Решением Троицкого городского суда с предприятия взысканы компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей и материальный ущерб в размере 63 190 рублей.