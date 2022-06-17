Миллион автоплатежей за услуги ЖКХ совершили челябинцы с начала 2022 года

Клиенты Сбера чаще используют сервис для платы за вывоз мусора и капремонт

Каждую десятую операцию по оплате услуг ЖКХ клиенты Сбера в Челябинской области совершают с использованием сервиса «Автоплатеж». Всего с начала года южноуральцы провели около миллиона таких транзакций.



Чаще всего из услуг ЖКХ с помощью «Автоплатежа» совершают расчеты за вывоз твердых бытовых отходов и капитальный ремонт. В последнее время также растет число операций по оплате газа и электроэнергии.

«Автоплатеж — самый удобный и быстрый способ оплаты жилищно-коммунальных услуг. Достаточно один раз настроить оплату в Сбербанк Онлайн, и банк будет вовремя и с точностью до копейки выполнять эту рутинную задачу», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

«Автоплатеж» — это сервис по автоматической оплате сотовой связи, услуг ЖКХ, городского телефона и интернета, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг.

Настроить автоплатеж можно в мобильном приложении или в веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции.

За день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При необходимости платеж можно отменить.