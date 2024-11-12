Миллиардный пассажир за 2024 год проехался на пригородном поезде в Челябинске

Девушке вручили сертификат и памятные подарки

Миллиардным пассажиром за 2024 год на пригородном поезде в Челябинске стала Дайана Смальцер. Девушке вручили сертификат и памятные подарки, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Дайана Смальцер купила билет на «Ласточку» Челябинск—Магнитогорск в приложении РЖД. Сегодня она отправилась с мужем и ребенком до станции Карталы.

Счастливице вручили сертификат миллиардного пассажира, сувенирную продукцию РЖД, карту на безлимитные поездки на пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» в течении всего 2025 года, а также поездку для двоих на выходные на горнолыжный курорт.

На ЮУЖД с начала года прирост в пригородных перевозках составил +7,9%, а за 10 месяцев отправлено более 6 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе.