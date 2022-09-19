Михайлово чудо отмечают 19 сентября по народному календарю

Праздник связан с архангелом Михаилом

Сегодня, 19 сентября, православные христиане отмечают один из важных церковных праздников — воспоминание чуда Архистратига (архангела) Михаила. В народе его называют Михайлово чудо. О том, что сделал один из главных ангелов, о чем сегодня ему молятся, что можно делать, а что нельзя в этот день — в материале ИА «Первое областное».

По легенде, в IV веке в местности Херотопа жила немая девушка. Однажды к ее отцу во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Так и произошло: после того, как девушка сделала несколько глотков воды, она заговорила. После этого вся семья приняла крещение. Благодарный отец построил храм около целебного источника, и к нему за исцелением стали приходить не только христиане, но и язычники, которые поверили в истинного бога.

Настоятелем этого храма стал Архипп, который более 60 лет служил богу и обращал язычников к христианству. Но не всем язычникам это нравилось. Однажды они сговорились и решили уничтожить храм и убить Архиппа. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться Михаилу с просьбами предотвратить беду. Тогда около храма появился Михаил и, ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда утекла вода. Храм остался нетронутым. Именно это чудо и вспоминают православные 19 сентября.

Верующие в этот день просят у архангела Михаила исцеления от недугов.

Запреты в Михайлово чудо

Сегодня нельзя много работать по собственной инициативе. Считается, что можно допустить серьезную ошибку и придется все переделывать. Домашние хлопоты — стирку, глажку, уборку — также лучше перенести на другой день.

Запрещено в этот день надолго уходить из дома и ночевать не в кругу семьи. Иначе дома будут ссоры, скандалы, недопонимания.

Не рекомендуется в Михайлово чудо мыть голову. Наши предки верили, что сегодня можно смыть ум и память, из-за чего начнутся проблемы на работе и в учебе.

Не следует в этот день собирать в лесу чернику. Считается, что нечисть пытается навредить людям и топчется по ягодам, из-за чего все ее полезные свойства становятся вредными. Также сегодня не следует собирать овощи, чтобы не получить проблемы с пищеварением.

А еще в Михайлово чудо нельзя сушить постельное белье и подушки на улице, иначе нечистая сила поселит в них кошмары.

Что можно делать

Считается, что если в Михайлово чудо помочь родному или незнакомому человеку, а затем попросить помощи у архангела Михаила, то он обязательно поможет.

На Руси в деревнях в этот день устраивали мирские братчины, на которых собирались всей деревней, обсуждали разные дела и вопросы, а также мирили тех, кто в ссоре. Сегодня такие не устраивают, однако принято звать в гости и мириться с теми, с кем в ссоре.

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