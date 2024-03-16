Михаилом и Марией чаще всего называли новорожденных в Челябинской области в марте-2023

Государственный комитет по делам ЗАГС подвел итоги рубрики «Имя месяца»

Ежемесячно в Челябинской области подсчитывают, какие имена, начинающиеся на первую букву месяца, оказались наиболее популярны у новоиспеченных родителей. В марте 2023 года самыми популярными именами на букву «м» стали Мария и Михаил, сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Именем Михаил в Челябинской области в марте прошлого года назвали 677 новорожденных. А еще было два Михея и один Михей-Габриэль.

453 девочки получили имя Мария. Часто малышек называли и производными формами: например, для 75 девочек выбрали имя Марьям, 62 малышкам дали имя Марьяна, 32 — Марям.

«Последнее время наблюдается тенденция называть девочек уменьшительной формой имени: так, в прошлом году в области зарегистрировано четыре Маруси и одна Маша»,— рассказали в ЗАГСе.

Имена Михаил и Мария берут свое начало от древнееврейских имен Михаэль и Мирьям.