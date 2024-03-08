Михаил Скоков встретился со вдовами и матерями погибших сотрудников МВД

Они приехали в Челябинск из разных уголков Челябинской области

В канун Международного женского дня начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков встретился с женами и матерями погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы дарим вам прекрасные букеты цветов и подарки. Примите их как знак внимания от самых дорогих и близких вам людей, которых сегодня с нами нет. Мы обязаны выполнить их поручение. С весенним праздником вас, здоровья крепкого, радости, благополучия и мирного неба над головой», — обратился к участницам встречи Михаил Скоков.

Начальник главка отметил, что восхищается мужеством женщин, которые, лишившись дорогих сердцу людей, достойно выдержали это испытание, нашли в себе силы жить, воспитывать детей и внуков на примере подвига их отцов.

Также Михаил Скоков наградил отличившихся сотрудниц МВД ведомственными медалями, почетными грамотами и ценными подарками.