Михаил Скоков поздравил жителей Челябинской области с наступающим 2023 годом

Начальник регионального ГУ МВД России отметил, что уходящий год многому научил россиян

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом и отметил, что уходящий год не был простым и испытывал россиян на прочность. При этом 2022 год научил людей ценить каждое мгновение жизни, дорожить близкими и верить в лучшее.

«Дорогие южноуральцы, в нашей стране Новый год был и всегда останется самым любимым и светлым праздником, который объединяет семьи, родных и друзей, всех нас. Мы все хотим, чтобы близкие нам люди всегда были здоровы, чтобы в семьях был уют и царило согласие, дети были послушными и хорошо учились, желания сбывались, а идеи воплощались. Пусть эти праздничные дни будут наполнены только радостными событиями и эмоциями»,— пожелал Михаил Скоков.

По его словам, в праздники полицейские как всегда будут исполнять служебный долг по охране общественного порядка и обеспечению безопасности южноуральцев. Начальник регионального ГУ МВД России напомнил о том, что то, как пройдет праздник, зависит не только от полицейских, но и от самих жителей Челябинской области.

«Соблюдение закона, безопасное поведение и взаимное уважение друг к другу — это те составляющие, которые позволят избежать неприятных ситуаций и помогут сделать праздник радостным, оставив только приятные воспоминания. Круглосуточно находясь на страже порядка, полицейские готовы незамедлительно реагировать на все обращения граждан, оказывать помощь, обеспечивать защиту и безопасность»,— добавил Михаил Скоков.

Начальник полицейского главка пожелал южноуральцам сохранять веру в собственные силы, быть крепкими духом, настойчивыми, а также, чтобы все загаданное доброе под бой курантов обязательно сбылось.