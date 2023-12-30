Михаил Скоков поздравил ветеранов ГУ МВД с наступающим Новым годом

И сейчас они не прерывают связь с органами внутренних дел

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поздравил с наступающим Новым годом ветеранов органов внутренних дел. Он поблагодарил их за помощь мудрыми советами и работу, направленную на патриотическое воспитание молодого поколения полицейских.

«Новый год — самый добрый и любимый праздник. Он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие, несет в себе ожидание чуда, стремление к гармонии. В настоящее время Россия переживает трудные времена, и многие наши ребята, находясь вдали от дома, плечом к плечу, ценой собственной жизни идут к победе, как и шли когда-то в годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды, уничтожая фашистскую нечисть. Уверен, что победа будет за нами, мир и справедливость восторжествуют!»— сказал он.

Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, мира, счастья, сердечного и душевного тепла, неиссякаемого запаса жизненных сил и, конечно же, мирного неба над головой.