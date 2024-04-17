Михаил Скоков поздравил сотрудников с Днем ветеранов органов внутренних дел РФ

Начальник ГУ МВД по региону подчеркнул важность передачи опыта молодому поколению полицейских

Сегодня, 17 апреля, в России празднуют День ветеранов органов внутренних дел. Глава ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил сослуживцев:

«Этот праздник является символом нашего глубокого уважения к старшему поколению стражей правопорядка, признанием заслуг и глубокой благодарности всем, кто многие годы жизни самоотверженно и преданно служил Отечеству. Для каждого из нас вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций. Своим упорным трудом вы заложили тот фундамент, на котором в настоящее время работает полиция Челябинской области.

Сегодня вы по-прежнему продолжаете вносить практический вклад в дело борьбы с преступностью, оставаясь образцом стойкости характера и силы духа, ваши активность и энергичность достойны восхищения. Невозможно переоценить вклад, который вносится ветеранами в нравственно-патриотическое воспитание молодого поколения сотрудников, а наставническая работа, практическая помощь и опыт настоящих профессионалов всегда будут востребованы и высоко оценены.

На вас равняется молодое поколение полицейских, для которых ваше трудолюбие и преданность профессии стали ориентиром в повседневной деятельности. На вашем бесценном профессиональном и жизненном опыте сотрудники учатся оперативно и эффективно решать задачи, поставленные государством.

Дорогие ветераны, хочу выразить искреннюю признательность за ваш труд, неравнодушие и готовность прийти на помощь в любой момент. Уверен, вы и впредь будете для нас надежной опорой.

В этот торжественный день от всей души примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, бодрости духа и неисчерпаемого запаса энергии. Пусть в доме всегда царят уют и гармония, а близкие и родные люди всегда будут рядом с вами!»