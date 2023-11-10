Михаил Скоков поздравил силовиков и полицейских с профессиональным праздником

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность работе

Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков выступил с обращением, в котором поблагодарил служителей правопорядка за мужество в выполнении служебных задач и поздравил их с профессиональным праздником.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу — не просто работа. Это — образ жизни, ведь в эту профессию приходят люди по призванию, имеющие искреннее желание помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Ежедневно полицейские Южного Урала самоотверженно и мужественно выполняют задачи по борьбе с преступностью, оберегают граждан от противоправных посягательств, обеспечивают их покой и безопасность», — говорится в обращении.

Начальник главка акцентировал свое внимание и на том, что в современных реалиях сотрудникам полиции отводится особая роль, «линия фронта проходит в том числе и на южноуральской земле». Солдаты правопорядка, по его словам, должны бесстрашно вставать на защиту не только своих земляков, но и государства, обеспечивая безопасность в том числе и в новых регионах России.

«Особое внимание и поздравления заслуживают наши сотрудники, которые и в праздничный день находятся на боевом посту, создавая комфортные условия для проживания граждан в правовом поле и формируя устойчивое ощущение безопасности. Благодарю за преданность делу, самоотдачу, высокий профессионализм и преданность выбранной профессии», — добавил Михаил Скоков.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области также выразил слова признательности семьям, родным и близким защитников правопорядка, а также поблагодарил ветеранов, которые не остаются в стороне от повседневных забот родного ведомства, делятся с молодыми сотрудниками знаниями и опытом.