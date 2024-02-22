Михаил Скоков поздравил челябинских полицейских с 23 Февраля

Лучшие сотрудники получили награды

В областном главке полиции прошло торжественное мероприятие, посвященное Дня защитника Отечества. По традиции ветеранов и личный состав поздравил начальник ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщает пресс-служба ведомства.

Михаил Скоков напомнил, что праздник посвящен воинам, в разные годы самоотверженно защищавшим Отечество.

«И сегодня наши отцы, братья, мужья и сыновья находятся на передовой, исполняя свой долг. Мы знаем, что Россия — великая страна, и ее верные сыны, мужественно сражаясь с врагами, встают на пути у нацизма и фашизма, продолжая дело дедов и прадедов. Я уверен, победа будет за нами!» — подчеркнул генерал.

Сегодня также генерал вручил сотрудникам органов внутренних дел заслуженные награды за успехи в оперативно-служебной деятельности.

На праздник были приглашены председатель Общественного совета при ГУ МВД области генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров и руководитель региональной ведомственной ветеранской организации полковник милиции в отставке Валерий Маскаев. Они отметили, что быть защитником Отечества — почетно и ответственно. Это звание следует нести с гордостью и трепетом.