Михаил Скоков поручил УГИБДД решить проблему видимости дорожных знаков в Челябинске

Ранее в центре города эвакуировали автомобили, владельцы которых не заметили новых знаков

Глава ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков поручил руководству УГИБДД региона принять меры и разместить знаки, запрещающие стоянку, в зоне видимости для водителей, сообщили сегодня, 10 июня, в полицейском главке.

Напомним, на улице Цвиллинга в Челябинске появились новые знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Из-за того, что некоторые знаки не видны за деревьями, водители по привычке оставляют там свои авто, которые сейчас массово увозят эвакуаторы.

«Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев, исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями. Сотрудникам Госавтоинспекции дано поручение сегодня же провести дополнительную проверку, выявить все проблемные точки расположения дорожных знаков на этом участке и вместе с представителями администрации города в кратчайшие сроки обеспечить устранение всех имеющихся недостатков», — рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Ранее ГИБДД направила в комитет дорожного хозяйства мэрии представление об устранении нарушений.