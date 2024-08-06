Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального МВД и жителями Южного Урала

Он прослужил в области два года

В день празднования 105-летия Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального ведомства и жителями Южного Урала. Он руководил региональным МВД с января 2022 года.



«Хочу выразить слова глубокой признательности всем жителям региона за поддержку и помощь, оказанные полиции при выполнении ответственных задач, стоящих перед министерством внутренних дел России, и поблагодарить за понимание и оказанное доверие», — сказал Михаил Скоков.

Генерал-лейтенант также отметил, что для него было честью служить в Челябинской области.

«Плечом к плечу с верными долгу, обладающими обостренным чувством справедливости коллегами мы прилагали максимум усилий, делая жизнь южноуральцев безопаснее. Я благодарен каждому сотруднику, кто вложил душу, целиком отдаваясь выбранной профессии», — отметил он.