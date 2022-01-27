Михаил Скоков: «Основная задача — повысить доверие населения к полиции»

Наряд сотрудников должен отправляться на вызов в течение трех минут

Сегодня, 27 января, на первой пресс-конференции начальник ГУ МВД по Челябинской области сообщил о приоритетной задаче для полиции — повысить доверие граждан.

По итогам опроса, проведенного в прошлом году, наш регион оказался лишь на 75-м месте по уровню доверия населения к полиции. Глава ГУ МВД по области Михаил Скоков заявил, что повысить доверие южноуральцев необходимо в течение года.

«Люди недовольны скоростью работы полиции — это нужно исправлять. Необходимо реагировать на каждое обращение, успевать. На вызов граждан наряд должен собраться и выехать в течение трех минут. Я буду это контролировать и в случае задержек проводить служебные проверки. Также обращаю внимание на выявление коррупционеров. Я спросил у руководства управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции: „У нас что, нет таких преступлений?“ Ответили, что нет. А я полагаю, что плохо ищут. За противоправные действия, порочащие честь мундира, будут отстраняться от работы», — заявил Михаил Скоков.

По словам начальника регионального полицейского главка, по показателям эффективности работы Челябинская область занимает 12-е место. Удельный вес раскрытых преступлений составляет 53,2%, что выше российского показателя — 52,5%, но ниже по УрФО — 56,6%.

Для сотрудников внутренних органов — оперативников, следователей — будут организованы обучающие семинары для повышения квалификации и увеличения раскрываемости преступлений. Также Михаил Скоков отметил, что необходимо увеличивать наряды полиции в местах скопления людей, особенно по вечерам.

Озвучил начальник главка и проблему доступности информации для журналистов — Михаил Скоков заметил, что пресс-служба должна в кратчайшие сроки комментировать происшествия во избежание порождения слухов и домыслов.