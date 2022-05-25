Михаил Скоков назначил врио начальника УГИБДД по Челябинской области

Глава ГУ МВД по региону представит кандидата 27 мая

В Госавтоинспекции по Челябинской области после ухода в отставку Андрея Харцызова назначат временно исполняющего обязанности руководителя, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по региону.

По данным источника Первого областного информагентства в правоохранительных органах, врио начальника станет полковник полиции Иван Путков. Сейчас он занимает пост заместителя начальника центра профессиональной подготовки ГУ МВД региона. Ранее Иван Путков возглавлял областной полк ДПС.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске ушел в отставку начальник городской ГИБДД подполковник полиции Алексей Горшков.

