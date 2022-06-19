Михаил Скоков навестил полицейских Челябинской области, находящихся в командировке в Ставропольском крае

Начальник ГУ МВД России по региону вручил почетные грамоты 53 правоохранителям

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков посетил с рабочим визитом Ставропольский край, где навестил южноуральских полицейских, которые находятся там в командировке, а также встретил прибывший новый сводный отряд и провел инструктаж, сообщили 19 июня в пресс-службе регионального полицейского главка.

В начале января на пункт пропуска Затеречный прибыл сводный отряд сотрудников ОВД Челябинской области для оказания помощи местным полицейским в обеспечении охраны общественного порядка. Совсем скоро они вернутся домой из командировки. Михаил Скоков встретился с полицейскими, поблагодарил их за службу и вручил 53 правоохранителям почетные грамоты и благодарности. Также он отметил, что если у полицейских возникли какие-то вопросы, то они могут обратиться к нему за помощью напрямую.

Также Михаил Скоков оценил организацию деятельности на пункте пропуска, ознакомился с условиями размещения сотрудников, осмотрел территорию места дислокации, жилой корпус, спортзал, пункт питания и дал несколько рекомендаций по организации эффективной работы.

«Затем руководитель ГУ МВД России по Челябинской области провел ряд встреч с представителями министерств и ведомств, где обсуждались вопросы по приоритетным направлениям оперативно-служебной деятельности, а также принимаемые меры, направленные на повышение эффективности службы сводного отряда южноуральских полицейских, оказывающих содействие ставропольским коллегам в охране общественного порядка»,— добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Завершая рабочий визит, Михаил Скоков встретился с прибывшим в Ставропольский край новым сводным отрядом полицейских, которые будут работать там также в течение полугода. В его состав вошли опытные сотрудники оперативных, тыловых, кадровых подразделений и наружных служб. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области провел инструктаж по вопросам несения службы и формирования позитивного морально-психологического климата. Также он потребовал от подчиненных строгого соблюдения служебной дисциплины.