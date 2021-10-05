Михаил Мишустин вручил правительственную премию ученым из Челябинска

Преподаватели ЮУрГГПУ создали комплекс разработок по безопасности детей

Ученые ЮУрГГПУ получили премию правительства Российской Федерации в области образования, сообщает пресс-служба вуза.

Авторский коллектив под управлением доктора педагогических наук, профессора Елены Гнатышиной создал комплекс разработок для системы общего и дополнительного образования «Безопасность пространства образования».

Представленный комплекс — это конструкция из шести методологических, научно-исследовательских и практико-ориентированных компонентов. В него входят сборники нормативно-правовой документации, монографии и патенты, а также учебно-методические пособия, программы и рекомендации по созданию безопасной среды.

«Такую высокую награду впервые вручают ученым нашего региона, и показательно, что первыми лауреатами премии стали ученые нашего университета», — говорит ректор ЮУрГППУ Татьяна Чумаченко.

Помимо руководителя проекта, лауреатами премии стали доктор педагогических наук Наталья Уварина и кандидаты педагогических наук Дмитрий Корнеев, Наталья Корнеева, Алексей Савченков.