Ученые ЮУрГГПУ получили премию правительства Российской Федерации в области образования, сообщает пресс-служба вуза.
Авторский коллектив под управлением доктора педагогических наук, профессора Елены Гнатышиной создал комплекс разработок для системы общего и дополнительного образования «Безопасность пространства образования».
Представленный комплекс — это конструкция из шести методологических, научно-исследовательских и практико-ориентированных компонентов. В него входят сборники нормативно-правовой документации, монографии и патенты, а также учебно-методические пособия, программы и рекомендации по созданию безопасной среды.
«Такую высокую награду впервые вручают ученым нашего региона, и показательно, что первыми лауреатами премии стали ученые нашего университета», — говорит ректор ЮУрГППУ Татьяна Чумаченко.
Помимо руководителя проекта, лауреатами премии стали доктор педагогических наук Наталья Уварина и кандидаты педагогических наук Дмитрий Корнеев, Наталья Корнеева, Алексей Савченков.