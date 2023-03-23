Михаил Мишустин рассказал в Госдуме о челябинском межвузовском кампусе

Выступление премьер-министра РФ прокомментировал губернатор Алексей Текслер

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы с традиционным отчетом о работе исполнительной власти, отдельно остановился на проектах строительства межвузовских кампусов, в том числе челябинского. Премьер-министр назвал их возведение одним из перспективных направлений развития науки и высшего образования в стране, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



«Центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми — в Томске, в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Уфе, в Калининграде. Отобрали еще девять проектов — в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также на территории федерального проекта „Сириус“. Все для того, чтобы в комфортных условиях могли учиться и жить студенты. В том числе — иностранные», — сообщил парламенту Михаил Мишустин.

Напомним, строительство кампусов в крупных городах было заложено в поручении президента РФ Владимира Путина. Челябинск стал победителем первой волны отбора: решение о возведении нового образовательного объекта было принято летом 2021 года.

«Для региона — это прорывной проект, конечно, в научно-образовательной сфере. Но кроме этого он позитивно скажется в целом и на экономике, и на социальной сфере, послужит продвижению области и закреплению в регионе молодых ученых, специалистов. Важно, чтобы кадры, которые выпускают наши вузы, были готовы к самым серьезным задачам, которые стоят сегодня перед промышленностью. Необходимо задействовать все научно-образовательные возможности, трудовые ресурсы, чтобы не просто заменить технологический импорт, но и создавать новые, не имеющие аналогов в мире, способы производства и технологии», — прокомментировал выступление Михаила Мишустина губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее глава региона призывал промышленность Челябинской области активно включиться в реализацию проекта.

Напомним, строительство кампуса на улице Братьев Кашириных, возле Челябинского государственного университета, уже началось. По проекту здесь появятся 123 тысячи квадратных метров студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек. Кампус включает учебно-научный комплекс, многофункциональный центр с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, скверами и другими объектами комфортной городской среды. Пользоваться этой территорией смогут не только студенты и ученые, но и все жители Челябинска.