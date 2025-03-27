Михаил Мишустин поставил Челябинскую область в пример другим регионам

Премьер-министр оценил запуск предприятия по выпуску промышленных роботов-манипуляторов

Председатель правительства России Михаил Мишустин оценил опыт Челябинской области в машиностроении и наращивании объемов высокотехнологичной продукции. С таким заявлением Михаил Мишустин выступил на ежегодном отчете о работе правительства в Госдуме.

Так, председатель кабмина отметил, что в прошлом году в области запустили первое в России предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.

«Роботы способны обслуживать токарные и фрезерные станки или загружать прессы для горячей штамповки. Их много десятков лет не делали, а теперь производят по всей стране. Чтобы обеспечить системную поддержку этого направления, с января стартовал нацпроект технологического лидерства „Средства производства и автоматизации“», — заявил премьер-министр.

Также Михаил Мишустин упомянул о том, что Челябинская область занимает ведущие позиции в сфере развития образования и науки.

«Говоря о нашем регионе, Михаил Мишустин упомянул о строительстве межуниверситетского кампуса мирового уровня и назвал его в числе наиболее перспективных проектов», — отметил первый зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

Также Михаил Мишустин поднял тему поддержки бойцов СВО. Сегодня для участников спецоперации обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь, получение образования, переобучение и повышение квалификации, а детям военнослужащих предоставляются бесплатные путевки на отдых и оздоровление.