Михаил Мишустин: «Политика „отмены“ России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке»

Глава правительства РФ выступил с лекцией на марафоне «Знание. Первые»

Михаил Мишустин провел лекцию на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Председатель правительства ответил на вопросы зала и рассказал о важности сохранения традиций, развитии отечественных технологий и экономике страны в период санкций.

Глава правительства РФ отметил, что сейчас важно сохранять историческую память и бережно относиться к русскому языку и традициям.

«Политика „отмены“ России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, свою историю, не могли извлекать уроки из прошлого», — считает Мишустин.

При этом важно развивать собственные технологии и производство. Отечественные IT-разработки применяются в производстве, транспорте, медицине и образовании.

Практически у всех импортных стройматериалов есть российский аналог, налаживается производство лекарств и медизделий, российские компании разрабатывают цифровые сервисы, у которых нет аналогов в мире.

Михаил Мишустин в своей лекции отметил важность и пользу социально-экономических инициатив в России. В пример привел Пушкинскую карту и новый проект «Социальное казначейство», который поможет информировать людей о доступных им мерах поддержки. Его запустят к концу 2024 года.

Отвечая на вопрос о санкциях, председатель правительства рассказал, что для России это серьезный вызов. Но подобные ограничения негативно сказываются и на экономике государств-инициаторов, которые теряют перспективный российский рынок.

«Санкционная „война“ — это тупиковый путь. Он тормозит мировой экономический рост», — подчеркнул Мишустин.

В беседе со студентами Михаил Мишустин также обратил внимание на то, как важно для молодых людей сейчас найти собственный путь и верить в себя. Государство планирует помогать молодежи: совершенствуются образовательные программы, начиная от общеобразовательных учреждений до высших школ.