Михаил Мишустин похвалил взаимодействие власти, бизнеса и жителей в Сатке

Он назвал город примером успешного изменения городского пространства

Город Сатка в Челябинской области получил высокую оценку от председателя правительства России Михаила Мишустина. Глава правительства назвал его ярким примером эффективного сотрудничества между администрацией, бизнесом и местными жителями. Они объединили усилия, чтобы воплотить в жизнь программу по развитию комфортной городской среды.

В своем заявлении премьер-министр подчеркнул, что успехи небольших городов, таких как Сатка, играют важную роль в поддержке общественных пространств. Обновленные пространства становятся точками экономического роста и привлекают туристов.

«Путь населенных пунктов начинался именно с победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, и гранты помогли им благоустроить парки, улицы, площади. Именно эти общественные пространства превратились позже в точки роста. И город стал местом, куда приезжают, чтобы лучше узнать отечественную культуру, как в Суздаль, Плес или Сатку. Эти общественные пространства стали точками роста экономики, привлекающими инвесторов и создающими рабочие места», — отметил Михаил Мишустин.

Сатка стала победителем VIII Всероссийского конкурса с проектом «Галерея скверов», который предполагает комплексное благоустройство центральной улицы Ленина, напомнили в министерстве ЖКХ. Проект включает создание новых зеленых зон, прогулочных маршрутов и мест для активного отдыха и культурных мероприятий. На его реализацию было выделено более 92 миллионов рублей из федерального бюджета.

Проект близится к завершению. Обустроенное общественное пространство станет новой визитной карточкой Сатки. Оно будет способствовать притоку туристов и создавать благоприятные условия для инвестиций. Комплексный подход к улучшению городской среды направлен на повышение качества жизни местных жителей и дальнейшее социально-экономическое развитие региона.