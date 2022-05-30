«Речь идет об индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России теперь превысит 19 тысяч рублей. МРОТ станет больше 15,2 тысячи рублей. Это позволит увеличить зарплаты более чем 4 млн работников. Также повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.
Напомним, ранее повысить названные выше выплаты предложил президент страны Владимир Путин.
В Челябинской области, как и по всей стране, решением президента РФ Владимира Путина с 1 июня на 10% будет проиндексирован прожиточный минимум, с 1 июля — минимальный размер оплаты труда (МРОТ). От их размера зависит ряд социальных выплат для семей с детьми. Разбираемся, какие пособия тоже вырастут.