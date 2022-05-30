Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат в России на 10%

Пособия пересчитают с июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. С 1 июня все эти выплаты вырастут на 10%.

«Речь идет об индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей»,

— заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России теперь превысит 19 тысяч рублей. МРОТ станет больше 15,2 тысячи рублей. Это позволит увеличить зарплаты более чем 4 млн работников. Также повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.