Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко поздравили губернатора Челябинской области

Государственные деятели отметили профессионализм и опыт Алексея Текслера

В адрес избранного губернатора Челябинской области поступили высшие правительственные телеграммы.



«Победа на выборах стала подтверждением Вашего высокого авторитета у жителей региона. Уверен, что серьезный управленческий опыт и ответственное отношение к своим обязанностям помогут Вам в решении задач, которые стоят перед Челябинской областью. От Вашей работы напрямую зависит дальнейшее развитие ее экономики и социальной сферы, повышение уровня жизни людей. Желаю Вам новых успехов, здоровья и благополучия!» — передал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Поздравила Алексея Текслера и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. В зале Театра оперы и балета им. Глинки зачитали ее поздравительный адрес.

«Ваш профессионализм, опыт и целеустремленность способствуют обеспечению устойчивого социально-экономического развития Челябинской области, улучшению качества жизни людей. Уверена, что взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с органами государственной власти Челябинской области и в дальнейшем будет конструктивным и плодотворным. Желаю Вам успехов в деятельности на высоком государственном посту!» — отметила председатель Федерального собрания.