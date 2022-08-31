Михаил Горбачев умер на 92‑м году жизни

Единственный президент СССР скончался после продолжительной тяжелой болезни

30 августа скончался в возрасте 91 года первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы (ЦКБ).

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев»,— говорится в сообщении.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Привольном в крестьянской семье. С 13 лет будущий президент совмещал учебу в школе и работу в колхозе. В 1949 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке зерновых. В 1950 году окончил школу с серебряной медалью и поступил без экзаменов на юридический факультет в МГУ им. Ломоносова. В 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного университета.

В 1952 году Михаил Горбачев был принят в КПСС. С 1985 по 1991 годы был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, с 1988 по 1989 годы — последним председателем Президиума Верховного Совета СССР. Единственный в истории президент СССР.

Удостоен множества наград и почетных званий, в том числе Нобелевской премии мира 1990 года.