Миграционное управление в Челябинске будет работать три дня в праздники

Остальные девять — выходные

В длинные новогодние праздники управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Челябинске будет работать 3, 5 и 8 января, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Принимать граждан в подразделении будут с 9:00 до 12:00.

Часы приема в округах размещены на информационных стендах на местах. Также их можно найти на сайте регионального ГУ МВД России в разделе «Государственные услуги в сфере миграции».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 733-57-10, 733-57-13 и 733-57-00.

Напомним, регистрировать автомобили в Челябинске в длинные новогодние каникулы будут 3, 9 и 10 января.

Некоторые отделы ЗАГС будут работать 31 декабря и несколько дней в январе.

Офисы «Почты России» также будут открыты для посетителей несколько дней во время 12‑дневных каникул.