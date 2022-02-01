Миасский завод оснастил новый инфекционный госпиталь в Оренбурге

Предприятие поставило в медучреждение стены, двери, панели отопления и распределители воздуха

Миасский завод медицинского оборудования принял участие в оснащении нового инфекционного госпиталя в Оренбурге. Помещения операционного блока, отделения реанимации и интенсивной терапии, противошокового бокса больницы включают элементы, созданные предприятием, сообщили в пресс-службе МЗМО.

117 настенных реанимационных консолей установили в приемно-диагоностических боксах и боксированных палатах для взрослых и детей. Строительные работы велись с июля 2021 года. Общая площадь больницы, состоящей из 13 корпусов, составляет 15 тысяч квадратных метров. Госпиталь рассчитан на 186 пациентов с возможностью увеличения до 380, при необходимости все койки можно переоборудовать под реанимационные.

Новое медучреждение посетил губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Совместно с руководителем регионального министерства здравоохранения Татьяной Савиновой глава региона осмотрел лечебные корпуса новой инфекционной больницы.

«У нас получился большой госпиталь, предназначенный для лечения инфекционных болезней. Уже сейчас очевидно, что он станет одним из самых оснащенных и комфортных как для пациентов, так и медицинского персонала. Здесь учтены все современные требования к безопасности. Медицинское учреждение автономно, что позволит ему работать бесперебойно и оказывать оренбуржцам качественную медицинскую помощь», — отметил Денис Паслер.

Прием первых пациентов специалисты новой больницы планируют начать уже в марте.