Миасский завод будет производить более 170 пожарных машин в год

Нарастить производство удалось благодаря господдержке

Уральский завод противопожарной защиты, расположенный в Миассе Челябинской области, увеличил количество выпускаемых пожарных автомобилей на 6%, или на 9 машин в год. Это стало возможным благодаря участию предприятия в нацпроекте «Производительность труда», обращению в региональный Фонд развития промышленности за господдержкой и помощи эксперта Федерального центра компетенций, сообщили в пресс-службе ООО «Уралпожзащита».

Для того чтобы повысить производительность труда, руководству предприятия предстояло расхламить доставшуюся в наследство территорию, на которой производилась другая продукция. Как рассказала заместитель генерального директора по финансам и экономике завода Татьяна Есина, предприятие несло потери, связанные с внутренней логистикой, поскольку в здании находилось огромное количество старых станков и прочего, уже ненужного, оборудования.

«Осваивать инструменты и основные методы бережливого производства нам помогал эксперт Федерального центра компетенций. Прежде всего, мы занялись оптимальным размещением оборудования в цехах и сделали первые шаги, чтобы грамотно отстроить работу производственного потока. Чтобы провести масштабную перепланировку, пришлось ликвидировать ненужную кузницу, демонтировать и вывезти все лишнее. В итоге выработка повысилась в разы, а время протекания процесса сократилось. Самостоятельно, без экспертной поддержки нам было бы сложно добиться таких результатов всего за шесть месяцев», — уточнила Татьяна Есина.

Организовать рабочее пространство и работать по новым методам работникам «Уралпожзащиты» помогал эксперт Федерального центра компетенций Данис Муратшин. Он собрал группу, обучил ее новым методам, и в результате было выявлено и решено около 70 проблем, мешающих развитию предприятия. Например, вероятность выявления брака на последней стадии теперь равна практически нулю, а значит, больше не нужен огромный запас заготовок для исправления недочетов.

«Компания „Уралпожзащита“ в прошлом году дважды обращалась в Фонд развития промышленности Челябинской области за господдержкой. Сначала предприятие заинтересовало льготное заемное финансирование. На модернизацию производства по программе „Кооперация“ им было выделено около 30 миллионов рублей. Теперь же руководство решило воспользоваться и нефинансовой мерой поддержки, став участником нацпроекта „Производительность труда“. Консультации экспертов и комплексный подход позволят нарастить выпуск востребованной не только на Урале, но и далеко за его пределами продукции», — прокомментировал директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Если в первый год работы предприятие произвело и поставило заказчикам из России и стран СНГ 162 пожарных автомобиля, то теперь сотрудники смогут производить более 170 машин в год.