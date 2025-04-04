Миасский таксист вошел в шестерку лучших в России

До этого он занял первое место в конкурсе по Челябинской области

Таксист из Миасса Артем Ивахненко одержал блестящую победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Для Артема, который совмещает работу таксиста с собственным бизнесом, участие в конкурсе стало неожиданным решением.

Конкурс включал в себя сложные теоретические и практические испытания. В практической части участникам предстояло продемонстрировать виртуозное вождение, преодолевая полосу препятствий со стаканом воды на крыше автомобиля. Несмотря на высокую конкуренцию, Артем Ивахненко занял первое место в региональном отборочном этапе.

«Я даже не ожидал такого результата! Просто хотел поучаствовать», — поделился своими впечатлениями победитель.

Успех на региональном уровне принес Артему путевку в финал в Казани, где он соревновался с 31 лучшим таксистом страны. Там, помимо мастерства вождения, оценивались знания географии и творческие способности. В итоге миасский таксист занял почетное шестое место, продемонстрировав высокий профессионализм и талант.

Артем планирует продолжать совершенствовать свои навыки вождения на дорогах родного Миасса.