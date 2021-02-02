Разрушающийся ансамбль зданий «Старые казармы» в Миассе обязали отремонтировать

В здании 1842 года постройки сейчас находится школа

Ансамбль зданий под названием «Старые казармы» был построен в Миассе в 1842 году, он был признан памятником культурного наследия. В настоящее время здесь располагается общеобразовательная школа № 28. Старое здание с годами ветшает, его состоянием заинтересовались активисты местного отделения правозащитной организации «Гражданский патруль». Даже при поверхностном осмотре оказалось, что сооружения ансамбля пришли в запустение даже несмотря на свой «культурный» статус.

«Дети города Миасса обучаются в аварийном здании, а школьный двор не имеет малейшего благоустройства. Последние уличные тренажеры снесли прошлой осенью после падения старого турника на школьника. Сейчас это просто пустырь в зарослях», — поделилась руководитель миасского отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Общественники вспомнили осеннюю историю с упавшим на подростка турником — инцидент случился как раз на территории «Старых казарм». Поэтому «Гражданский патруль» и жители Миасса требуют провести ремонт исторического ансамбля зданий — сооружения требуют пристального внимания. В Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области после проведенной проверки также поддержали общественников — у объекта действительно неудовлетворительное техническое состояние.

«По результатам проверки были выявлены нарушения Федерального закона. У объекта ненадлежащее содержание, неудовлетворительное состояние благоустройства территории», — сообщили ИА «Первое областное» в Госкомитете.

При этом было подчеркнуто, что ответственность за указанные нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия несет правообладатель, то есть владелец комплекса зданий. В настоящее время — это администрация города Миасса. Также часть ответственности несет городское управление образования, ведь на сегодня в объекте культурного наследия располагается школа № 28. К слову, образовательное учреждение занимает только одно здание всего ансамбля. В Упробре корреспонденту «Первого областного» информагентства рассказали, что в нем-то как раз созданы все условия для комфортного пребывания учеников — оно в нормальном состоянии.

«Обыкновенная школа, внутри нормальный косметический ремонт. Нет разрухи. Немного может „потрепан“ фасад здания — в имущество города его передали в собственность около пяти лет назад», — отметили в управлении образования города Миасса.

Стоит добавить, Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области дал администрации время на устранение всех выявленных нарушений — срок до 1 декабря 2022 года. В «Гражданском патруле» обратили внимание, что недочеты нужно устранить не только в зданиях, но и на территории.

«Благодаря вмешательству общественности и последним проверкам, власти города обратили внимание на проблему и уже в этом году пообещали построить на территории школы новое футбольное поле, площадки для игр в баскетбол и волейбол, а также комплекс уличных тренажеров», — добавляет к своему заявлению Анна Сизова, руководитель миасского отделения «Гражданского патруля».

При этом в Госкомитете отмечают, что информация о строительстве футбольного поля или иных спортивных площадок им не поступала. В принципе строительство объектов капитального строительства и их реконструкция по закону запрещены на территории памятников культурного наследия.

В разговоре с сотрудником управления образования Миасса выяснилось, что результатов проверки и представлений из Госкомитета по охране объектов культурного наследия в город еще не поступало. Поэтому порядок и сроки выполнения работ пока не устанавливались. Кроме того, не рассматривался вопрос выделения финансирования этого вопроса.

Отметим, ремонт и реконструкция объектов культурного наследия требует отдельного внимания. Эти виды работ имеют право выполнять лишь те организации, у которых есть специализированная лицензия.