Миасских школьников научат управлять дронами и паять платы

В доме детского творчества «Юность» открыли новые направления

С начала учебного года в Миассе Челябинской области открыли два новых направления дополнительного образования в доме детского творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева. Школьников научат управлять дронами и работать с электросхемами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Миасса Егор Ковальчук.

В рамках курса «Управление дроном» школьники изучат устройство беспилотников, их типы и программное обеспечение, а также научатся управлять дронами.

На «Основах электроники» ребята научатся работать с электросхемами, пользоваться измерительными приборами и паять платы специальным оборудованием.

Как отметил Егор Ковальчук, перед открытием лабораторий была проведена большая работа: отремонтировали помещения, закупили мебель и необходимое оборудование. На очереди ремонт мастерской по деревообработке.

«Благодарю Союз промышленных предприятий „За развитие Миасса“ за весомый вклад в сферу образования. Это позволит подросткам расширить кругозор, а будущим выпускникам — определиться с выбором профессии»,— резюмировал он.