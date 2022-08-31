Миасские специалисты стали призерами конкурса профмастерства от «Роскосмоса»

Представители «ГРЦ Макеева» заняли третье место

В Санкт-Петербурге прошел VII корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса». Специалисты «ГРЦ Макеева» из Миасса Анатолий Кузнецов и Данила Источинский стали бронзовыми призерами чемпионата в своих компетенциях.



В конкурсе участвовало более 600 специалистов из 32 организаций ракетно-космической отрасли. Участники выполняли задания, которые ориентированы на отраслевые потребности и разработаны с привлечением ведущих специалистов ракетно-космической промышленности.

Конкурс продолжался три дня, участникам предложили нетривиальные задачи, решать которые им еще не приходилось.

«ГРЦ Макеева» представляла команда из шести человек. В компетенции «Неразрушающий контроль» участвовал начальник лаборатории Данила Источинский, в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» — инженер-технолог Артем Саубанов, а в направлении «Инженерная графика CAD» — инженер-конструктор Анатолий Кузнецов.

В качестве экспертов-компатриотов на чемпионат приехали ведущий инженер — руководитель группы Тарас Сдвижков, инженер-технолог Ирина Аверина и инженер-конструктор Сергей Киселев.

Один из призеров конкурса Анатолий Кузнецов из Миасса — самый опытный участник чемпионата. Он был в числе шести специалистов, которые участвовали на Первом корпоративном конкурсе ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills, а в 2019 г. вошел в десятку лучших в своей компетенции и подтвердил квалификацию в международном рейтинге Medallion for Excellence.

«В этом году на конкурсе нужно было создать чертеж, анимационный видеоролик, схемы сборки-разборки конструкций и прочее. В итоге в компетенции из 22 участников без значков остались только шесть человек. В таком составе интересно работать», — рассказывает Анатолий.

Данила Источинский, напротив, в чемпионате новичок. Его компетенция «Неразрушающий контроль» — одна из самых сложных, так как требует от специалиста навыков работы с несколькими методами контроля.

«Работали интенсивно, напряженно. В один из соревновательных дней нужно было выполнить контроль ультразвуковым методом двух образцов и разработать технологические карты контроля», — комментирует Данила Источинский.

На чемпионате была насыщенная программа. В один из конкурсных дней с молодыми профессионалами встретился космонавт Федор Юрчихин.