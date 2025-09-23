Миасские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Рассказываем, что нужно брать с собой на лесную прогулку

В Миассе помощь спасателей потребовалась семье, которая отправилась в лес за грибами. Один из участников тихой охоты в поисках опят и маслят сбился с дороги и потерялся, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Два грибника позвонили спасателям и сообщили, что их родственник после сбора грибов не вернулся к обозначенному ранее месту. Дозвониться до него они не смогли.

Спасатели вместе с родственниками и полицейскими исследовали лесной массив и нашли потерявшегося грибника. После семью проводили к ее автомобилю.

Отправляясь в лес за грибами, важно запоминать направление и ориентиры. Потеряться в лесу очень легко, а множество витиеватых тропинок могут увести в самую глушь.

Спасатели рекомендуют тщательно готовиться даже к недолгой и продуманной прогулке в лесу, ведь случиться может всякое. Так, следует надевать яркую одежду, чтобы спасателям легче было найти человека. В рюкзаке должны быть спички, небольшой запас еды и воды, а также заряженный телефон.

В минувшие выходные южноуральцы массово отправлялись в леса за грибами и хвастались своим «уловом» в соцсетях.