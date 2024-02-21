Миасские промышленники оценили визит Владимира Путина на Южный Урал

Директор ПО «Трек» рассказала, как поездка главы государства скажется на развитии городской инфраструктуры

«Реализация намеченных целей невозможна без развития инфраструктуры нашего родного города, Миасса. ПО „Трек“ внесло вклад в улучшение действующей городской среды в зоне функционирования предприятия — создан корпоративный центр, который помогает развитию кадрового потенциала компании и вовлечению всех заинтересованных в культурную жизнь Миасса»,

— отметила Елена Падучина.