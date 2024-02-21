На прошлой неделе Челябинск с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Во время поездки главы государства была затронута тема развития городской инфраструктуры Миасса. Генеральный директор ЗАО «ПО „Трек“» Елена Падучина прокомментировала поднятую тему.
Руководитель производственного объединения отметила, что президент обратил внимание на вопросы импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета страны, а также на укрепление и развитие кадрового потенциала.
Елена Падучина видит перспективы увеличения объемов производства, повышения производительности, приобретения нового оборудования и создания рабочих мест.
«Реализация намеченных целей невозможна без развития инфраструктуры нашего родного города, Миасса. ПО „Трек“ внесло вклад в улучшение действующей городской среды в зоне функционирования предприятия — создан корпоративный центр, который помогает развитию кадрового потенциала компании и вовлечению всех заинтересованных в культурную жизнь Миасса», — отметила Елена Падучина.
По словам генерального директора, на базе корпоративного центра открыта единственная в Челябинской области точка рационализаторства «Hi-Tech». Здесь проводятся мастер-классы и профессиональные обучающие игры со студентами.
Добавим, что накануне промышленники оценили визит Владимира Путина на Южный Урал. Директора трех заводов рассказали о самом важном, что услышали от главы государства.
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